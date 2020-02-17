Олень забіг в американський супермаркет і налякав відвідувачів: курйозні фото, відео
В американському штаті Індіана стався курйозний інцидент. Несподівано в продуктовий магазин забіг олень. Тварина шокувала покупців.
Фото та відео інциденту у фейсбуці опублікувала Бріджит Ден.
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За словами очевидців, олень стрімко забіг в продуктовий магазин через вхідні двері і перестрибнув через прилавок з м'ясом.
Я побачила величезного оленя, який біг на мене. Спочатку злякалася і подумала, що це німецька вівчарка, а потім зрозуміла, що це олень,
– розповіла жінка.
Олень налякав покупців у магазині/ Фото з фейсбуку Бріджит Ден
Олень перестрибнув через прилавок з м'ясом/ Фото з фейсбуку Бріджит Ден
Раніше у США був схожий інцидент. Дикий олень через вікно увірвався до салону краси, розбив вікно, перестрибнув через відвідувачку та вибіг через двері. Як це було – дивіться тут.
Олень забіг в американський супермаркет і налякав відвідувачів: відео