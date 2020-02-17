16:59
17 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруський фашист Лукашенко. Для чого Росії клони Путіна
      Вєсті Кремля
      21:12, 15 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський у книзі Онищенка. Шкільні уроки від нардепів ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ

      Олень забіг в американський супермаркет і налякав відвідувачів: курйозні фото, відео

      22
      Олень забіг в американський супермаркет / facebook.com/phuongdzung.vu

      В американському штаті Індіана стався курйозний інцидент. Несподівано в продуктовий магазин забіг олень. Тварина шокувала покупців.

      Фото та відео інциденту у фейсбуці опублікувала Бріджит Ден.

      До речі: Хазяї натягнули на кота маску, щоб захистити від коронавірусу: тваринка стала мемом

      За словами очевидців, олень стрімко забіг в продуктовий магазин через вхідні двері і перестрибнув через прилавок з м'ясом.

      Я побачила величезного оленя, який біг на мене. Спочатку злякалася і подумала, що це німецька вівчарка, а потім зрозуміла, що це олень,
      – розповіла жінка.

      олень магазин сша курйози
      Олень налякав покупців у магазині/ Фото з фейсбуку Бріджит Ден

      олень курйози магазин сша
      Олень перестрибнув через прилавок з м'ясом/ Фото з фейсбуку Бріджит Ден

      Раніше у США був схожий інцидент. Дикий олень через вікно увірвався до салону краси, розбив вікно, перестрибнув через відвідувачку та вибіг через двері. Як це було – дивіться тут.

      Олень забіг в американський супермаркет і налякав відвідувачів: відео

       

      Чому болить голова в потилиці та інших точках: причини і поради
      сьогодні
      48999
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Світ тварин Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:34 Дві платіжки за газ об’єднають: що буде з ціною
      Юлія Поскробок 553
      сьогодні , 16:15 Василю Ломаченку – 32: історія успіху та найкращі бої видатного боксера
      Юрій Семенюк 93
      сьогодні , 11:30 ORBI CITY в Батумі: чим вражає найбільший готельний комплекс в світі
      919
      12 лютого , 13:34 Де зіграти в покер з Олексієм Дурнєвим
      243
      сьогодні , 15:12 Чому Путін бреше про події Другої світової?
      Віталій Портников 722
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук