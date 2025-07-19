Укр Рус
24 Канал Новини України Інтеграція мови в ШІ та ігри: мовна омбудсменка розповіла про 4 пріоритетні задачі на посаді
19 липня, 23:51
1

Інтеграція мови в ШІ та ігри: мовна омбудсменка розповіла про 4 пріоритетні задачі на посаді

Надія Батюк
Основні тези
  • Нова мовна омбудсменка Олена Івановська визначила чотири пріоритетні задачі, включаючи фіксацію мовних злочинів та визнання жестової мови, як повноцінної складової мовної політики.
  • Інтеграція української мови в сучасні електронні сервіси, ШІ, технології та ігри є одним із ключових завдань, поряд зі створенням центрів для навчання української мови за кордоном.
  • Івановська закликала усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови в умовах агресії Росії.

Нова мовна омбудсменка Олена Івановська розповіла про чотири пріоритетні задачі на посаді. Вона запевнила, що в Україні глибоко шануватимуть мови національних меншин.

Проте водночас чітко й послідовно формуватимуть єдиний україномовний простір. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Укрінформу".

Дивіться також Уряд обрав нову мовну омбудсменку: що відомо про Олену Івановську 

Які задачі будуть пріоритетними на посаді мовної обмудсменки?

За словами Івановської, серед чотирьох пріоритетних задач на посаді буде: 

  • фіксація мовних злочинів на окупованих територіях та привернення уваги до них на міжнародному рівні;
  • визнання української жестової мови повноцінною складовою мовної політики;
  • створення культурно-освітніх центрів та цифрових платформ для навчання української мови за кордоном;
  • інтеграція української мови в сучасні електронні сервіси, ШІ, технології та ігри.

Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії Росії є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації,
 – додала мовна омбудсменка.

Вона наголосила, що мовне питання – це не лише справа культури, а й чинник ідентичності та конкурентоспроможності.