У партії "Слуга народу" поповнення: що відомо про нову нардепку Київець

Центральна виборча комісія офіційно визнала Олену Київець народною депутаткою України. Це сталося після припинення повноважень нардепки Дар'ї Володіної.

Екснардепка Володіна, яка склала мандат, була обрана ще у липні 2019 року. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

Дивіться також Депутатам дозволили не звітувати за витрати: які зміни є в законі про військовий збір

Що відомо про нову нардепку Київець?

Київець Олена народилася 1 листопада 1977 року та живе у Києві. Протягом останніх 5 років – проживає на території України та має вищу освіту.

Вона закінчувала КНЕУ імені Вадима Гетьмана (професорка кафедри міжнародного та європейського права) та не має судимостей.

ЦВК розглянула подані документи й визнала Олену Київець, яка є наступною за черговістю у списку партії "Слуга народу" під №161, обраною народною депутаткою України.

Для офіційної реєстрації необхідно подати деякі документи до комісії не пізніше ніж через 20 днів від дня оприлюднення рішення. Після цього ЦВК протягом п'яти днів повинна ухвалити остаточний висновок.

