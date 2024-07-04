"Довгих 6 років розлуки": донька звільненої з полону Олени Пех розповіла про зустріч з мамою

28 червня Україна повернула з російського полону 10 цивільних українців. Серед них була мистецтвознавицю з Горлівки, яка перебувала у катівнях 6 років. Вдома на жінку чекала її донька Ізабелла.

Після прибуття в Україну Олена Пех зателефонувала своїй доньці. Перша розмова двох рідних людей сколихнула мережу. Тепер обидві жінки вже поряд одна з одною.

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"Через що ми пройшли удвох – страшно описати"

Донька Олени Пех зробила допис на своїй сторінці у Facebook, де вона розповідає про свої почуття, які викликало в неї повернення мами.

Мама жива та на волі - це найбільше щастя! Довгих 6 років розлуки й страху закінчилися. Це була довга та виснажлива боротьба з обох боків. Те, через що ми пройшли удвох – страшно описати: сльози, розчарування, злість, безсилля, безнадійність,

– поділилася дівчина.

Вона зазначила, що за роки боротьби траплявся період, коли вона почувала безвихідь. Втім, зрештою, жінкам вдалося знову зустрітися.

Я відчуваю тепло її рук, вона в моїх очах бачить безмежне кохання та бажання її врятувати, яке вело мене всі ці роки у боротьбі за її свободу!,

– йдеться у дописі дівчини.

Ізабелла подякувала кожному, хто брав участь у порятунку від загибелі її єдиної рідної людини.

Нагадаємо, що Олена Пех перебувала у полоні російських бойовиків з серпня 2018 році.

Мистецтвознавиця та наукова співробітниця Горлівського художнього музею Олена Пех у 2014 році разом з неповнолітньою донькою виїхала з окупованої Горлівки до Одеси. У 2016 році у її мами, яка залишилась в окупованому місті, погіршилось здоров'я. Через це жінка вимушена була їздити на окуповану територію.

У березні 2020 року Олену Пех "засудили" до 13 років позбавлення волі. Вона була у колонії № 127 в окупованому Сніжному на Донеччині.