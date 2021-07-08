Олена Зеленська у блакитній сорочці запустила перший україномовний аудіогід у Болгарії

Перша леді плідно працює над впровадженням україномовних аудіогідів у музеях світу. Відтепер українським туристам буде доступна екскурсія в Археологічному музеї Несебра, що в Болгарії.

Дружина президента запустила вже 23 україномовний аудіогід. Для Олени Зеленської наразі це є ключовим напрямком культурної дипломатії. Музей в Несебрі вона обрала неспроста, адже це місто є одним із найпопулярніших туристичних об'єктів Болгарії.

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Відсьогодні українці зможуть поєднувати відпочинок на узбережжі Чорного моря з відкриттям для себе краси стародавнього міста, пізнанням його тисячолітньої історії,

– заявила перша леді.

Олена Зеленська запустила аудіогід у Болгарії / Фото з інстаграму першої леді

Образ Олени Зеленської

Для запуску україномовного аудіогіда, який відбувся онлайн, перша леді обрала вбрання в офіційному стилі. Вона одягла сорочку ніжно-блакитного кольору, яку довершила лаконічними золотими сережками.

Який низ вона обрала під сорочку, сказати важко, адже на всіх фото з заходу Олена Зеленська позує сидячи за столом. Вона, як завжди, бездоганна – з ідеальною укладкою і легким макіяжем.

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