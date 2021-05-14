Олена Зеленська розповіла, чи продає "Квартал 95" серіали росіянам

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як серіали студії "Квартал 95" потрапляють до Росії. Вона уточнила, що українську продукцію купує шведська компанія, яка згодом перепродує її іншим країнам, зокрема й Росії.

На звинувачення у тому, що "Квартал 95" "продає якісь продукти росіянам" перша леді відповіла в програмі "VIP з Наталією Мосейчук".

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Серіали "Квартал 95" потрапляють до міжнародного дистриб'ютора

Олена Зеленська запевнила, що студія "Квартал 95" нічого не продає в Росію. Вона розповіла, що багато років "у Каннах проходить телевізійний ринок і всі продакшини їдуть туди та представляють свою продукцію, контент, проєкти, формати".

Там, за словами першої леді, усі спілкуються, і є великі компанії, які можуть придбати контент – серіали, програми, а потім займатись дистрибуцією.

Ми багато років працюємо зі шведською компанією. Продаються проєкти, тобто декілька продуктів одразу,

– зазначила Зеленська.

Вона додала, що компанія, яка свій продукт хоче просунути на міжнародний ринок, не має із цим продуктом бігати та всім його пропонувати. Адже є великі компанії, які цим займаються.

А дистриб'ютор продає їх у Росію

Наприклад, ви продали комусь квартиру, а він продав її іншим. І ви не можете бути незадоволеним, кому перепродали,

– вважає перша леді.

Дружина президента також назвала маніпуляцією порівняння продажу серіалів росіянам із Липецькою фабрикою.