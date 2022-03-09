У Олешках люди без зброї вийшли на демонстрацію проганяти окупантів

9 березня 2022 , 17:31
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Джерело:

Енергоатом

Українці довели, що можуть зупиняти звірів-окупантів голими руками. Вони не бояться виходити до ворога з нашими прапорами, щоб показати: йому тут не раді.

Відтак, свою відвагу показали жителі Олешків на Херсонщині. Вони вийшли проганяти окупантів.

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Демонстрація проти росіян в Олешках була мирною. Люди вийшли із символікою України. Вони таким чином безстрашно проганяють окупантів.

Демонстрація в Олешках: дивіться відео


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Автор: Оксана Княжик