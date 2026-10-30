Понад 750 охочих виїхати, колони розділились: Україна та США про евакуацію з Олешок

Жителям окупованих на Херсонщині Олешок 30 жовтня забезпечили можливість евакуюватись. Режим тиші в зоні гуманітарної місії зберігається вже 87 годин без порушень.

Про перебіг операції повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Евакуація з Олешок

Гуманітарну допомогу жителям міста вже доставили. За словами Лубінця, охочі мали змогу виїхати на підконтрольну Україні територію або до Росії. Відтак колони транспорту розділилися та вже в дорозі. Омбудсмен додав, що також повертається до України.

Режим тиші триває вже 87 годин. Жодних порушень не зафіксовано. Дякую нашим Силам оборони України за можливість проведення цієї гуманітарної місії!

– наголосив Лубінець.

Скільки людей вивозять

Перша леді США Меланія Трамп повідомила, що загалом із тимчасово окупованих Олешок погодились виїхати 750 місцевих жителів. Для евакуації залучили автобуси, машини швидкої допомоги та пів сотні медиків.

Наш пріоритет – порятунок життів. Гуманітарний конвой готовий до безпечної евакуації понад 750 осіб, які погодилися на добровільну евакуацію з Олешків. Залучено 25 автобусів, 50 медиків, машини швидкої допомоги.

– написала Меланія Трамп у соцмережі X.

Вона також зазначила, що весь маршрут до окупованого міста та з нього, а також параметри безпеки конвою "були налагоджені за взаємною домовленістю між російським та українським лідерами".

Зі свого боку Лубінець підтвердив, що операція стала можливою завдяки тривалим перемовинам з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою.

Як вже повідомлялося, тимчасове перемир'я на визначених ділянках гуманітарної місії розпочалося 27 жовтня о 03:00 і має діяти до вечора 1 листопада. План операції передбачав розмінування безпечних шляхів, доставку необхідних вантажів цивільним та забезпечення виїзду охочих людей із захопленого росіянами населеного пункту.