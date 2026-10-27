Скільки триватиме режим тиші в Олешках: Лубінець розкрив деталі

На тимчасово окупованій території Херсонщини діє режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Україна та Росія домовилися про його дотримання на визначених ділянках, і вже є перші результати.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Скільки триватиме режим тиші в Олешках?

Режим припинення вогню розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом, або о 04:00 за московським. За домовленостями, він має тривати до 22:59 1 листопада.

За словами Лубінця, станом на 17:30 27 жовтня жодних порушень режиму тиші з боку України чи Росії не зафіксовано.

Омбудсман наголосив, що домовленості виконуються в повному обсязі. Припинення вогню стосується визначених територій, пов'язаних із проведенням гуманітарної місії.

Хто допомагатиме цивільним в Олешках?

Дмитро Лубінець повідомив, що гуманітарну місію проводять спільно з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. За його словами, посередництво та координацію здійснює перша леді США Меланія Трамп.

Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках,

– зазначив омбудсман.

Лубінець висловив сподівання, що гуманітарна місія й надалі відбуватиметься відповідно до узгодженого плану та дозволить надати необхідну допомогу цивільним жителям Олешок.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець розповідав, як проходитиме гуманітарна місія в Олешках. Домовленості передбачають доставку гуманітарних вантажів, технічне розмінування та створення умов для виїзду цивільних із міста. Операцію планують проводити поетапно, а мешканці самостійно вирішуватимуть питання евакуації.