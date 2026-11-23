Російський удар по супермаркету у Вишневому 22 листопада забрав життя двох жінок. Однією із загиблих виявилася 56-річна Ольга Ніколаєнко, яка в момент прильоту врятувала онука.

Як повідомив мер Вишневого Ілля Діков, постраждалу Ольгу Ніколаєнко після атаки екстрено доправили до лікарні в Боярці, де медики боролись за її життя. На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Врятувала онука в момент атаки

Загибла була корінною жителькою Вишневого та присвятила себе роботі у фармацевтичній галузі. Зокрема, вона працювала в компанії "Дарниця", а останні 14 років обіймала посаду у відділі продажів компанії "Дельта Медікел".

Рідні згадують жінку як щиру, світлу та сповнену життєвої енергії людину.

Вона була люблячою мамою та бабусею, підтримувала рідних, дбала про свою стареньку матусю. Під час ворожої атаки Ольга Вікторівна захистила онука,

– розповів Діков.

За його словами, колеги цінували Ольгу Ніколаєнко за вміння знаходити спільну мову, організованість і відповідальність, зокрема у роботі з клієнтами.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Поділяю ваше горе та біль утрати,

– написав міський голова Вишневого.

Ворожий обстріл також забрав життя 36-річної Марини Мойченко. Водночас попередні повідомлення про загибель третьої особи, чоловіка, не підтвердилися.

Нагадаємо, унаслідок атаки на супермаркет Novus поранення отримали 26 людей, серед яких троє дітей.