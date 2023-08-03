Вже не вірить у "Київ за 3 дні": Скабєєва накинулася на гостя в ефірі

Уже навіть кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва не вірить у російську армію. Так в ефірі вона ледь не побилася із гостем своєї програми.

Один з "експертів" почав розповідати, що російська армія нібито "знищила" понад дві третини танків ЗСУ, з начебто 600, які були перед наступом. Про це інформує 24 Канал.

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"Тобто, можливості вести стійку оборону та ефективний наступ у ЗСУ "скорочуються", – нафантазував росіянин.

Знову у мріях "на Київ"

Тоді Скабєєва вирішила спитати у свого гостя, мовляв, чи можна тоді "йти на Київ". Так званий "експерт" вирішив дати задню і почав говорити, що "більшу частину зі "знищених" танків можливо відновити".

"Але на Київ, так, ми цілком можемо йти. Але питання цікаве інше – ми стояли під Києвом, могли його "взяти" ще у березні минулого року. Відійшли тоді, був "жест доброї волі", – сказав пропагандист.

За його словами, це було елементарне бажання Владіміра Путіна "запобігти ядерній війні".

Як Ольга Скабєєва накинулася на гостя в ефірі: дивіться відео

Натомість цього гостя перебила Ольга Скабєєва і заявила, що складалися такі обставини, що краще було піти.

Справи у нашого угруповання, при всій повазі "жесту доброї волі", складалися, це головні обставини, ми ж люди дорослі, і в Київській, і в Чернігівській так, що краще було піти,

– сказала вона.

Однак, російська пропагандистка забула зазначити, що це саме Збройні Сили України змусили росіян тікати.

Натомість гість Скабєєвої почав з нею сперечатися. Мовляв, усе було "не зовсім так". Але пропагандистка з відповіддю не забарилася.

"Зовсім саме так. І всі люди наступні прекрасно розуміють, тому, звісно, у підсумку це було названо "жестом доброї волі", нашим "гуманізмом", – зазначила Скабєєва.

Цікаво, про який "гуманізм" говорить пропагандистка, якщо росіяни щодня вбивають українців.

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