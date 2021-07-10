Ольга Сумська з донькою побувала в Тунелі кохання: красиві фото

Народна артистка України Ольга Сумська мандрує країною з молодшою донькою Ганною. Разом вони відправились на Рівненщину й відвідали популярну туристичну пам'ятку – Тунель кохання.

У розпал літа Ольга Сумська не летить на закордонні курорти, а подорожує Україною. Дорогою до Львова вона з 19-річною донькою зупинилась поблизу селища Клевань, де розташований Тунель кохання. Аналогів цього об'єкта не знайти ані в Європі, ані у світі.

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"Ми нарешті доїхали. Тунель кохання. Подивіться, яка краса", – прокоментувала акторка.

Для фотосесії на тлі відомої туристичної пам'ятки 54-річна акторка обрала легку напівпрозору сукню ніжно-лимонного кольору з принтом. Її зірка поєднала з темними балетками. Волосся Сумська залишила розпущеним і не стала наносити косметику. На свій вік вона виглядає фантастично!

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До слова, співачка Оля Цибульська також планує подорожувати Україною: