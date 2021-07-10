Ольга Сумська з донькою побувала в Тунелі кохання: красиві фото
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
Народна артистка України Ольга Сумська мандрує країною з молодшою донькою Ганною. Разом вони відправились на Рівненщину й відвідали популярну туристичну пам'ятку – Тунель кохання.
У розпал літа Ольга Сумська не летить на закордонні курорти, а подорожує Україною. Дорогою до Львова вона з 19-річною донькою зупинилась поблизу селища Клевань, де розташований Тунель кохання. Аналогів цього об'єкта не знайти ані в Європі, ані у світі.
До теми Справжнє пекло, – Ольга Сумська обурилась умовами в потягах УЗ
"Ми нарешті доїхали. Тунель кохання. Подивіться, яка краса", – прокоментувала акторка.
Для фотосесії на тлі відомої туристичної пам'ятки 54-річна акторка обрала легку напівпрозору сукню ніжно-лимонного кольору з принтом. Її зірка поєднала з темними балетками. Волосся Сумська залишила розпущеним і не стала наносити косметику. На свій вік вона виглядає фантастично!
Для перегляду всіх фото і відео гортайте вправо
До слова, співачка Оля Цибульська також планує подорожувати Україною:
- після відпустки в Туреччині вона мріє гуляти по своєму хуторі і годувати курочок. Саме в місцях свого дитинства вона відпочиває душею;
- артистка хоче поїхати на відпочинок у Кирилівку, що на узбережжі Азовського моря.