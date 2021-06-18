Олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс Президента, – "Схеми"

Народний депутат і постійний "мешканець" списку Forbes Вадим Новинський непублічно відвідував Офіс Президента. Журналісти "Схем" встановили, що це відбулося 27 травня.

Вадим Новинський – позафракційний депутат Верховної Ради, статки якого сягають 1,4 мільярда доларів. Раніше він був членом "Партії регіонів" та фракції "Опозиційного блоку" у парламенті минулого скликання.

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"Схеми" зафіксували, як Новинський відвідував Офіс Президента

Новинський непублічно приїздив в ОП

Вадим Новинський, і це зафіксували журналісти, виїжджав із території Офісу Президента 27 травня. Він зробив це на автомобілі з номерними знаками, закріпленими за іншим транспортним засобом (їх ще називають "номерами прикриття").

Toyota Camry виїхала з ОП і під’їхала до броньованої автівки марки Mercedes, яка стояла на Банковій із супроводом охорони. З авто Toyota вийшов Вадим Новинський – і пересів у Mercedes. Далі обидві машини поїхали з Банкової.

Відбувалося все біля воріт до Державного управління справами, які є, як пишуть "Схеми", "таємним заїздом" до ОП.

Mercedes цей зареєстрований на компанію Новинського. А от Toyota мала "знаки прикриття". У реєстрі автотранспортних засобів вони закріплені за іншою машиною – марки Honda.

В Офісі Президента візит Новинського підтвердили

В ОП підтвердили, що того дня Новинський приїжджав на Банкову, де зустрічався з радником керівника Офісу Михайлом Подоляком – "в рамках процесу уточнення комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу".

Як прокоментував ситуацію сам депутат

Вадим Новинський також підтвердив зустріч на Банковій, але відмовився повідомляти подробиці.

Як правило, коли я відвідую Офіс Президента чи якісь інші місця, Кабінет Міністрів чи міністерства... Ну, є якісь речі, які напоказ не робляться, і про них говорити не можна,

– сказав він.

Також Новинський пояснив, чому їхав на авто з "номерами прикриття": "Я ні від кого не переховуюсь. Я просто приїхав з товаришем – і потім на цій машині виїхав. Ось і все". В Офісі Президента щодо цього коментарів не мали.

Непублічний візит Новинського в ОП – це "не порушення чинної політики"

Позафракційний народний депутат Вадим Новинський – восьмий у списку найбагатших українців у рейтингу журналу Forbes, опублікованому у 2021 році. Торік його статки оцінили у 810 мільйонів доларів, а цьогоріч – у 1,4 мільярда.

Буквально за тиждень до непублічного візиту Новинського президент Зеленський під час пресконференції вкотре наголосив, що держава тримає курс на деолігархізацію.

Згодом на сайті Ради з'явився відповідний законопроєкт, нині багато обговорюваний громадськістю. У ньому вказано, що посадовці мають звітувати про зустрічі з олігархами.

Законопроєкт ще не став законом, але державна політика у цій сфері – відома. Однак в Офісі Президента не вважають, що у візиті до них Новинського було щось не так.

На вказаній зустрічі не було осіб, які уповноважені на ухвалення державних рішень, тому підстав для будь-яких припущень щодо порушень чинної політики немає,

– заявили там.

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