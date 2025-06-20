У межах екстрадиції з Австрії одним із перших олігархів в Україну мають повернути Лагуна, – ЗМІ

За даними ЗМІ, колишній власник збанкрутілого "Дельта Банку" Микола Лагун одним із перших має повернутися в Україну у межах екстрадиції олігархів, що виводили кошти з країни і переховуються від українського правосуддя.

Про це мовиться у публікації видання "Коротко.Про", повідомляє 24 Канал.

Зауважте Микола Лагун продовжує володіти офшорами і хоче списати кілька мільярдів боргів, – ЗМІ

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час візиту до Відня 16 червня 2025 року публічно закликав владу Австрії співпрацювати у справі повернення українських ексвисокопосадовців та олігархів, які втекли від українського правосуддя і "використовують Європу, і, безумовно, Австрію, як схованку для зберігання їхніх вкрадених активів".

Це звернення припало на період активізації міжнародно-правової співпраці: за 2023 – 2025 роки із європейських країн екстрадували десятки злочинців – як бізнесменів, так і пропагандистів-колаборантів.

Лагуна можуть екстрадувати одним з перших

Одним із ключових кандидатів на екстрадицію ЗМІ називають ексвласника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколу Лагуна.

Оціночний обсяг збитків, завданих державі через банкрутство "Дельта Банку" та схеми виводу грошей, що його супроводжували, – понад 50 мільярдів гривень. Крім того, у "короткий перелік" очевидно потрапляють Дмитро Фірташ (перебуває в Австрії уже 10 років через небажання місцевої влади надати дозвіл на екстрадицію його до США, де його звинувачують у корупційних угодах, в Україні – під санкціями), а також Олег Бахматюк (звинувачення у незаконному виведенні коштів рефінансування і банкрутстві банків) та Геннадій Боголюбов (звинувачення у співучасті у виведенні коштів з "ПриватБанку"),

– мовиться у статті "Коротко.Про".

Автори розповідають: щоб уникнути відповідальності, Лагун ініціював процедуру власного банкрутства як фізичної особи. Він подав до Господарського суду Києва заяву, де визнав борги приблизно на 7 мільярдів гривень, з яких 6 мільярдів – запропонував списати, а решту захотів виплачувати протягом декількох сотень років зі своєї символічної зарплати у Відні (близько 14 тисяч гривень на місяць, тобто 300 євро).

Однак сам він ще з 2022 року фактично проживає у Австрії, куди втік, уникаючи арешту. У жовтні 2024 року Миколу Лагуна офіційно оголосили у міжнародний розшук за неявку на судові засідання (він з'являється із Відня онлайн). Попри це, українській владі досі не вдалося домогтися його екстрадиції або принаймні замороження активів ексбанкіра.

Журналісти наголосили на зв'язках Лагуна з російським бізнесом

"Ще один резонансний аспект – зв'язки Лагуна з російським бізнесом. У 2000-х роках одним із інвесторів "Дельта Банку" став Кирило Дмитрієв – глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), один із нинішніх тіньових "перемовників" щодо "мирних домовленостей" з Росією. За даними журналістів, Дмитрієв і Лагун разом стояли біля витоків зростання "Дельти", при цьому Дмитрієв залучав гроші, зокрема, державні російські, а Лагун розгортав агресивну експансію бізнесу – не лише в Україні, але й в Росії та Білорусі", – констатують автори.

За даними видання, навіть після втечі до Австрії Лагун продовжує вести бізнес в окупованому Криму. Зокрема, володіє через підставних осіб нерухомістю і аграрними активами в Ялті, оформленими за російським законодавством. Пряма співпраця з країною-агресором не завадила йому уникнути українських санкцій. На відміну від багатьох інших олігархів, які потрапили під санкції РНБО за відмивання грошей та зв'язки з Росією, прізвища Лагуна тривалий час не було у санкційних списках.

Переховуючись в Австрії, Лагун не може посилатися на політичні аспекти, оскільки амбіцій в політиці у нього ніколи не було. Ба більше, в Австрії він взагалі може перебувати "по російській лінії": За даними журналістів, у його фактичної коханки, ексголови правління "Дельта Банку" Олени Попової гарантовано є російський паспорт, і однією з причин його набуття, ймовірно, було саме бажання уникнути екстрадиції в Україну, йдеться в статті.

Видання додає, що кейс Миколи Лагуна також виглядає "найпростішим" з погляду реалізації: цілком конкретні фінансові збитки, більшість з яких вимушена була покрити держава, низка доведених епізодів на десятки мільйонів доларів, зрозумілі активи, які легко можна арештувати і віддати на погашення боргів. І при цьому жодних політичних підтекстів.

"Лагун – менш інтегрований у західний істеблішмент, не має покровителів, а обсяг звинувачень – величезний і добре документований. Екстрадиція ексвласника Дельта банку могла б стати хорошим "швидким кейсом" для запуску процесу і демонстрації ефективності спільних зусиль", – резюмує видання.