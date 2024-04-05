ВАКС засудив олігарха-втікача Олександра Онищенка на 15 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Онищенка в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів. Екснардеп уже тривалий час переховується за кордоном.

Про рішення суду повідомляє Центр протидії корупції та НАБУ.

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Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий,

– йдеться у повідомленні.

У САП зазначають, що Онищенка визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

Наслідком "газової схеми" стали збитки державі у розмірі близько 3 мільярда гривень.

У чому суть "газової справи" проти Онищенка У липні 2018 року НАБУ завершило розслідування провадження. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 мільярда гривень на реалізації природного газу. У результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на понад 740 мільйонів гривень. До "газової схеми" причетні 29 осіб. Розслідування щодо ще 12 осіб також завершено: обвинувальні акти щодо них уже направлено до суду. Сім підозрюваних, у тому числі Онищенко, перебувають у розшуку.

Онищенко переховується за кордоном