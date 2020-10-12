Президент Володимир Зеленський прокоментував кримінальні справи проти свого попередника Петра Порошенка. Чинний глава держави наголосив, що усі високопосадовці чи бізнесмени, які порушували закон, повинні постати перед судом.

Що каже Зеленський про справи проти Порошенка

Зеленський стверджує, що не впливає на правоохоронні органи, однак він дав доручення, щоб всі олігархи "жили за законом". Про це президент розповів в інтерв'ю BBC.

До речі Зеленський заявив, що піде з посади, якщо не зможе закінчити війну

Немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом. Порошенко – один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, слава богу,

– зазначив глава держави.

На запитання про занепокоєння ЄС через зміну ключових реформаторів в Україні, Зеленський висловив сумніви щодо ефективності цих посадовців.

"Які такі реформісти були в нашій країні, коли я став президентом? Розкажіть мені, будь ласка, що ж вони так сильно реформували, що наша країна летіла в прірву і всі про це говорили", – наголосив очільник держави.

Крім цього, президент наголосив, що влада не звільнила усіх реформаторів, половина з них залишилась.

Що відомо про кримінальні справи проти Порошенка

Проти Порошенка в Україні розпочали близько 15 кримінальних проваджень.

Зокрема, ДБР розслідувала справу щодо нібито записів розмов з Байденом;

незаконного перетину держкордону України з використанням завідомо підроблених документів;

про перехід українських кораблів через Керченську протоку;

ухилення від сплати податків;

Крім цього, набирає обертів "справа Семочкіна". Вона полягає у тому, що Нібито спеціально для Сергія Семочка і його призначення створили посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки;

Також розслідують ймовірну держзраду через мінські угоди та низку інших справ.



Справи проти Порошенка / Інфографіка 24 каналу