Ставатиме тільки гірше: які місяці будуть найважчими для Путіна

З початку липня СБС уразили 183 одиниці тіньового флоту. Під прицілом системи ППО, підстанції у Криму, аеродроми. На тлі цього російські олігархи виводять десятки мільярдів доларів із Росії. Вони бояться, що Путін залізе в їхні кишені, аби мати змогу продовжувати війну.

Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов у розмові з 24 Каналом висловив переконання, що російські еліти навряд чи зможуть щось серйозно змінити, але вони все одно докладаються до розвалювання авторитету Путіна.

Путіну доведеться вирішувати, що роботи далі

Якщо Україна після своїх внутрішніх чвар зуміє, а судячи з того, що відбувається зараз, їй це вдається, продовжити удари по Росії, аби знищувати її логістику і спроможність підтримувати нормальні умови життя, то поступово у Кремлі визріє змова, або посилиться страх.

Зараз нашою внутрішньою ворожнечею ми трохи додали Путіну впевненості. Це одна з очевидно негативних рис. В об'єктивній реальності для нього нічого не зміниться, але з погляду його оточення з'явиться там відчуття, що "може ще трохи протягнемо",

– озвучив Богданов.

Він висловив думку, що мине місяць, а, можливо, й менше, і всі тоді зрозуміють, що з українського боку нічого не змінилося, що удари по Росії триватимуть й надалі. Кадрові перестановки, перезавантаження уряду в Україні фахівець зі стратегічних комунікацій схарактеризував, як нормальний демократичний процес. А от для Росії далі ставатиме, на його погляд, тільки гірше.

Серпень, вересень, жовтень для Путіна будуть дуже важкими. Йому доведеться вирішувати, що робити далі, а тиск оточення на завершення війни точно буде посилюватися,

– переконаний Богданов.

Повне інтерв'ю Юрія Богданова: дивіться у відео