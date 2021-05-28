Олігархи під прицілом: "золота" шістка тих, хто може постраждати від нового законопроєкту

Над олігархами хмари згущуються все більше і більше з кожним новим випуском журналістів Bihus.Info. Скільки ж загалом олігархів в Україні – читайте далі.

Я, звісно, не Петрик П'яточкін. У мене немає м'ячів, щоб порахувати багатих у цьому світі. Однак, можливо, і не треба, бо за мене це вже зробили в РНБО.

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Як відрізнити олігарха від бізнесмена

І хоч прізвищ ніхто не називає, та зазначили критерії, за якими можна визначити: бізнесмен чи олігарх.

Тож, якщо ти багата людина, яка має успішний бізнес і справно платить податки, то ти – бізнесмен.

Однак якщо ти маєш великий бізнес, контроль над медіапростором, вплив над нардепами та своїх людей у Раді, то ти – олігарх.

РНБО таких нарахувала щонайменше 13, як друзів Оушена. Однак я відразу згадала про чудову п'ятірку і воротаря.

"Золота" шестірка

Рінат Ахметов.

Віктор Пінчук.

Ігор Коломойський.

Дмитро Фірташ.

Віктор Медведчук.

Петро Порошенко.

Боротися з ними почали спочатку по-одному, поки закон про олігархів у розробці був. Розпочали з Ігоря Валерійовича.

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• Ігор Коломойський

Після того, як США наклали візові санкції на Коломойського, гарант і собі вирішив забрати 5 копійок з кишені Ігоря Валерійовича.



Фігурантів справи "Приватбанку", які намагалися вилетіти з України на літаку авіакомпанії Коломойського, швиденько повернули назад на рідну землю. Щоправда, потім відпустили, але під заставу, тож трохи грошей повернули. Далі справа – за слідством.

• Рінат Ахметов

Поки там уважно вивчають матеріали – з сейфу витягнули справу Ріната Ахметова. Одним із його талантів називають вміння домовлятися з усіма українськими президентами. Однак не цього разу.

Його проблеми почалися відразу після того, як він засвітився у списку Forbes, та ще й на першому місці. Ще й зі статками, які значно перевищували попередні.



Рінат Ахметов / Фото Getty Images

В умовах пандемії, війни та відмови в кредитуванні України МВФ це дуже не сподобалось Міністерству фінансів. Тож там взялися за підготовку та впровадження "податкової реформи", але більш уживаною серед розробників є інша назва – "антиахметівський законопроєкт".

Мовиться про те, що рента за видобуток залізної руди буде зростати і залежати не від видобутку, а від продажу. Це мало б завдати відчутного удару по імперії Ахметова. Натоміть тягнути Ріната Леонідовича на дно почав той, хто ще донедавна розв'язував його проблемні питання. Мовиться про олігарха Віктора Медведчука.

• Віктор Медведчук

Та чи такий страшний Медведчук, як ми його собі малювали? З огляду на записи розмов, в Росії його знають як когось, хто просто передає слова одного головного іншому головному. Ще й не на пряму, а через усі протокольні служби.

Bihus.Info оприлюднили записи розмов Медведчука з російськими чиновниками. На них співрозмовники обговорюють різні питання та називають певну особу "наш главний".

Що найцікавіше, що правоохоронці про це знали, бо слухали. Знала про це і РНБО, але чомусь чекала. Чи то політичної волі, чи то зміни влади, чи то поки Медведчук переїде до Росії. Не знаю, але у 2021 році ці записи розпакували, послухали і покарання знайшло винного. Та це лише початок.



Віктор Медведчук / Фото Getty Images

Щойно ця труба почала як чорна діра засмоктувати в себе Медведчука, той почав тягнути туди "головного". Що тут скажеш, вперед ми тепер не йдемо, а стрімко летимо. Хоч сам Медведчук на тих плівках не називає жодних прізвищ та імен, але ми ж з вами здогадуємось, про кого може мовитися.

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• Петро Порошенко

Сам Порошенко такі здогадки журналістів назвав брехнею і маніпуляціями. Водночас запевнив, що окрім обміну полоненими – жодних справ із Медведчуком не мав. Справ не мав, а плівки мав. Що ж, має право все заперечувати.

Водночас ми маємо право тепер порахувати, скільки нулів криється за благородними гаслами – обмін полоненими, мир, перемовини – якщо протягом 2014 – 2019 років Медведчук купив собі 3 телеканали, яхти, нерухомість, почав займатися енергетикою та металургією. Як підсумок – вперше ввійшов до списку найбагатших Українців за версією Forbes.



Петро Порошенко / Фото Getty Images

Як все ж таки добре, що часи змінюються. Якщо раніше Медведчук думав, що дизельна труба – це його виграшний лотерейний квиток у щасливе олігархічне майбутнє, то тепер це своєрідна чорна мітка, яку так просто з плівок не зітреш.

Чаус проти Порошенка

Щоправда, за випадком долі, саме вдома Медведчука і закрили, поки йде слідство. А от кого дома немає, так це екссудді Миколи Чауса. Наразі немає, але скоро буде з огляду на відео, яке той періодично викладає з привітами Петру Олексійовичу і обіцяє дати викривальні свідчення проти п'ятого президента

Найближчим часом я маю намір з'явиться в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповіді на всі питання,

– сказав Чаус.

Схоже, що багатих світу цього заганяють у куток. Сподіваємось, що лише прокуратура та правоохоронці не мають для них чорного виходу.