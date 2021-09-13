Олімпійська призерка Білодід розповіла, чому плакала, коли отримувала нагороду

Українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року Дар’я Білодід розповіла, що все життя мріяла про золото.

Саме тому вона розплакалась, коли отримувала нагороду. Каже, що це були сльози розчарування.

Про це вона розповіла під час святкового заходу з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету. Захід було організовано за підтримки групи "Метінвест"

Білодід розповіла, що у 2020 році пройшли її перші Олімпійські ігри. А все своє життя вона мріяла про золоту медаль.

На жаль, мені не вдалося цього зробити в цей раз. Так склалися обставини, це був дуже складний для мене рік, але я хочу сказати з впевненістю, що я буду робити все можливе, щоб на наступній Олімпіаді здійснити свою мрію,

– поділилась вона.

Спортсменка додала, що плакала двічі – коли виходила боротися за бронзу, і під час нагородження.

"У ті моменти я не розуміла, що ця медаль дуже для мене цінна і важлива. Але зараз я розумію, що я б собі не пробачила, якби здалася і програла бронзу. Я дуже щаслива, що ця медаль у мене є", – зазначила Білодід.

Нагадаємо, у 2019 році в італійській Генуї відбувся 15-й напівмарафон. Його головним спонсором виступила Група Метінвест. У забігу взяло участь понад 8 000 людей, враховуючи співробітників "Метінвесту" з України. У десятку кращих спортсменів увійшов оператор машини безперервного лиття заготовок на "Азовсталі" Олександр Хлобистов.