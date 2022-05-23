Олівер Стоун публічно підтвердив, що у Путіна – рак: що в цьому дивного

Режисер Олівер Стоун підтвердив те, що у Путіна – рак. Саме такий заголовок мені вже добу трапляється на очі, що виглядає досить дивним.

Нагадаю, що Олівер Стоун – вже давно не режисер, а аморальна утриманка режимів. Він на російські гроші знімає документальні фільми про "громадянську війну" в Україні, про "великого" Путіна, про "миротворця" Медведчука, попутно розповсюджуючи наративи російської пропаганди. Наприклад, зараз активно заперечує різанину у Бучі.

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Що не так із заявою Стоуна

І ось, ця людина, яка є вже давно маріонеткою кремлівського режиму, наважується відкрити рота про те, про що людям його статусу заборонено навіть заїкатися?

Річ у тім, що я вже давно чую історію про те, що у Путіна – рак. Ось тільки жодних фактичних підтверджень тому немає, а першоджерела – вкрай сумнівні. Насамперед – це російські псевдоліберали, через яких і не таке зливають.

Історія з онкологією Путіна нагадує мені історію кінця 2014 – 2015 років із саркомою хребта, яку йому теж малювали всі кому не ліньки. А деякі навіть прописували терміни швидкої та неминучої смерті. Скільки йому діагнозів не ставили, а жоден не підтвердився.

За винятком єдиного, про який я можу говорити зі 100% упевненістю –Всі інші діагнози Путіна, як на мене, це вкидання.

І той факт, що кишенькова шавочка Олівер Стоун заговорила про онкологію Путіна, вкотре підтверджує це твердження. Адже без вказівок від кураторів такі люди рота не відкривають.

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Навіщо ЗМІ розповідають про онкологію у Путіна

Але ж питання, навіщо це так ретельно інтегрують у наш інформаційний простір? Таке враження, що той факт, що у Путіна – рак, чи був рак, щось змінить...

Олівер Стоун стверджує, що Путін хворий на рак / Фото Getty Images

Чи насправді це вкидання не для української аудиторії, а для російської? В російських ЗМІ таке не розкажуть, а ось український сегмент створює достатню масу джерел інформації, для проникнення у вороже медіасередовище.

Навіщо? Для того, щоб одного прекрасного дня повідомити про те, що "великий" лідер залишив цей тлінний світ, зламаний підступною хворобою. Хоча, насправді, причиною смерті буде концентрація свинцю масою 5,4 грама.

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