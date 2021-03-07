В авіакатастрофі загинув французький мільярдер і політик Олів'є Дассо

Французький мільярдер Олів'є Дассо трагічно загинув 7 березня. Вертоліт з політиком розбився при зльоті в місті Тук.

Депутату Національної асамблеї Франції було 69 років. Інформацію про його смерть також підтвердив президент Еммануель Макрон.

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Очільник Франції висловив співчуття родині загиблого.

"Олів'є Дассо любив Францію. Промисловий магнат, депутат, виборний чиновник, офіцер військово-повітряних сил в запасі: протягом свого життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть –велика втрата. Мої думки з його сім'єю і близькими", – написав Еммануель Макрон.

Деталі авіакатастрофи

Видання Le Parisien повідомило, що Олів'є Дассо загинув внаслідок аварії вертольота на острові Кальвадос. Один з найбагатших людей Франції поїхав у свій будинок для відпочинку в місті Довіль.

За попередніми даними Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації, гелікоптер Aerospatiale AS350 Squirrel розбився при зльоті. Пілот вертольота також загинув.

Поліція наразі розслідує всі обставини трагедії.

Що відомо про Олів'є Дассо