В авіакатастрофі загинув французький мільярдер і політик Олів'є Дассо

Французький мільярдер Олів'є Дассо трагічно загинув 7 березня. Вертоліт з політиком розбився при зльоті в місті Тук.
Джерело:Le Parisien
Депутату Національної асамблеї Франції було 69 років. Інформацію про його смерть також підтвердив президент Еммануель Макрон.
Читайте також У Києві попрощались з першим главою МЗС України Анатолієм Зленком: фото
Очільник Франції висловив співчуття родині загиблого.
"Олів'є Дассо любив Францію. Промисловий магнат, депутат, виборний чиновник, офіцер військово-повітряних сил в запасі: протягом свого життя він ніколи не переставав служити нашій країні. Його раптова смерть –велика втрата. Мої думки з його сім'єю і близькими", – написав Еммануель Макрон.
Деталі авіакатастрофи
Видання Le Parisien повідомило, що Олів'є Дассо загинув внаслідок аварії вертольота на острові Кальвадос. Один з найбагатших людей Франції поїхав у свій будинок для відпочинку в місті Довіль.
За попередніми даними Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації, гелікоптер Aerospatiale AS350 Squirrel розбився при зльоті. Пілот вертольота також загинув.
Поліція наразі розслідує всі обставини трагедії.
Що відомо про Олів'є Дассо
- Був старшим сином французького мільярдера і політика Сержа Дассо. Олів'є Дассо разом зі своїми братами і сестрою посідав 361 сходинку в рейтингу найбагатших людей у світі за версією Forbes. Його статки оцінюються в 7,3 мільярда доларів.
- Після смерті батька він очолив Dassault Group, в яку входить провідна французька газета Le Figaro і літакобудівна компанія Dassault Aviation.
- Також Олів'є Дассо був депутатом Національної асамблеї Франції від партії "Республіканці". Активно виступав за відновлення смертної кари. У 2011 році він голосував проти прийняття законопроєкту про легалізацію одностатевих шлюбів.