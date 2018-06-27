19:38
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Нове ремесло Луценка. Багамський пісок Кличка
Вєсті.UA
21:12, 26 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Омбудсмен РФ пояснила, чи проситиме про помилування Сенцова

403 Читать новость на русском
Тетяна Москалькова
Тетяна Москалькова / Фото із відкритих джерел

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що не писатиме президенту Росії Володимиру Путіну прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, який у російській колонії голодує вже 45-й день.

Москалькова пояснила, що згідно з російським законодавством воно не буде розглянуто.

Читайте також: "Ідемо до кінця!": що треба зробити для звільнення Сенцова

Закон мені не дозволяє звертатися з клопотаннями і розраховувати на розгляд цього звернення як публічного офіційного документа… Я ніколи не говорила, що у мене немає позиції. Є певний порядок, який передбачає звернення приватної людини, його волевиявлення про помилування,
– цитує "Інтерфакс-Україна" Тетяну Москалькову.

Коментуючи питання про помилування Сенцова, омбудсмен РФ згадала про те, як з російського ув’язнення була звільнена нардеп Надія Савченко. За словами Москалькової, тоді процедура помилування була порушена, оскільки про помилування Савченко Путіна просила не сама льотчиця, а нібито вдови російських журналістів, які загинули на Донбасі.

Раніше адвокат ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисний не має наміру писати Путіну листа з проханням про помилування.

У Кремлі неодноразово наголошували, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. 27 червня минає 45-й день, відколи Олег Сенцов оголосив голодування.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов голодування Українці в полоні РФ заручники
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 966
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 317
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 246
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 576
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сьогодні, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 840
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук