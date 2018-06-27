Омбудсмен РФ пояснила, чи проситиме про помилування Сенцова

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що не писатиме президенту Росії Володимиру Путіну прохання про помилування українського режисера Олега Сенцова, який у російській колонії голодує вже 45-й день.

Москалькова пояснила, що згідно з російським законодавством воно не буде розглянуто.

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Закон мені не дозволяє звертатися з клопотаннями і розраховувати на розгляд цього звернення як публічного офіційного документа… Я ніколи не говорила, що у мене немає позиції. Є певний порядок, який передбачає звернення приватної людини, його волевиявлення про помилування,

– цитує "Інтерфакс-Україна" Тетяну Москалькову.

Коментуючи питання про помилування Сенцова, омбудсмен РФ згадала про те, як з російського ув’язнення була звільнена нардеп Надія Савченко. За словами Москалькової, тоді процедура помилування була порушена, оскільки про помилування Савченко Путіна просила не сама льотчиця, а нібито вдови російських журналістів, які загинули на Донбасі.

Раніше адвокат ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що його підзахисний не має наміру писати Путіну листа з проханням про помилування.

У Кремлі неодноразово наголошували, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. 27 червня минає 45-й день, відколи Олег Сенцов оголосив голодування.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.