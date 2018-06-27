18:56
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 20°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Омбудсмен РФ объяснила, будет ли просить о помиловании Сенцова

36 Читати новину українською
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова / Фото из открытых источников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет писать президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который в русской колонии голодает уже 45-й день.

Москалькова пояснила, что согласно российскому законодательству оно не будет рассмотрено.

Читайте также: "Идем до конца!": что нужно сделать для освобождения Сенцова

Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа... Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного человека, его волеизъявление о помиловании,
– цитирует "Интерфакс-Украина" Татьяну Москалькову.

Комментируя вопрос о помиловании Сенцова, омбудсмен РФ вспомнила о том, как с российского заключения была освобождена нардеп Надежда Савченко. По словам Москальковой, тогда процедура помилования была нарушена, поскольку о помиловании Савченко Путина просила не сама летчица, а якобы вдовы российских журналистов, погибших на Донбассе.

Ранее адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный не намерен писать Путину письмо с просьбой о помиловании.

В Кремле неоднократно отмечали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. 27 июня проходит 45-й день, с тех пор Олег Сенцов объявил голодовку.

За что в России осудили Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов голодовка Украинцы в плену РФ заложники Новости России
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сегодня, 18:00 Порошенко включив окуня: які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 59
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сегодня, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 219
Чому корупційна система дала збій
сегодня, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 118
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сегодня, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 794
День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 14:00 День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
501
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук