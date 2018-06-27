Омбудсмен РФ объяснила, будет ли просить о помиловании Сенцова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет писать президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который в русской колонии голодает уже 45-й день.

Москалькова пояснила, что согласно российскому законодательству оно не будет рассмотрено.

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Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа... Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного человека, его волеизъявление о помиловании,

– цитирует "Интерфакс-Украина" Татьяну Москалькову.

Комментируя вопрос о помиловании Сенцова, омбудсмен РФ вспомнила о том, как с российского заключения была освобождена нардеп Надежда Савченко. По словам Москальковой, тогда процедура помилования была нарушена, поскольку о помиловании Савченко Путина просила не сама летчица, а якобы вдовы российских журналистов, погибших на Донбассе.

Ранее адвокат заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный не намерен писать Путину письмо с просьбой о помиловании.

В Кремле неоднократно отмечали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. 27 июня проходит 45-й день, с тех пор Олег Сенцов объявил голодовку.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.