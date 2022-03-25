Омбудсмени Вишеградської четвірки засудили військовий напад Росії на Україну

Омбудсмани країн Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини – рішуче засудили військовий напад Російської Федерації на Україну.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму телеграм-каналі.

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Збройні дії Росії є грубим та безпрецедентним порушенням міжнародного права та замахом на цінності демократичного та цивілізованого суспільства, наголошується у заяві Вишеградської четвірки.

Омбудсмани угрупування чотирьох центральноєвропейських країн також засуджують всі військові дії РФ, спрямовані проти цивільного населення та цивільних об'єктів, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зверніть увагу, що саме країни Вишеградської четвірки – Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина – першими прийняли біженців з України.

Ціную ефективну підтримку та допомогу українським громадянам, які вимушені залишати охоплену війною Україну, приділяючи особливу увагу найбільш уразливим групам населення: дітям, літнім людям та особам з інвалідністю та вагітним жінкам. Дякую колегам-омбудсманам за підтримку у цей складний для моєї країни час!

– підсумувала Людмила Денісова.

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