Омікрон в Україні: небезпечний штам вразив вже 9 областей
20 січня 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:брифінг Віктора Ляшка
Небезпечний штам коронавірусу Омікрон продовжує поширюватися Україною. Станом на 20 січня його зафіксували у дев'ятьох областях.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що цього разу хвиля зараження відрізнятиметься від попередніх. У першу чергу це стосуватиметься кількості виявлених випадків COVID-19.
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Це особливості перебігу хвилі зі штамом Омікрон, який вже був зареєстрований у 149 країнах в усіх шести регіонах Всесвітньої організації охорони здоров'я,
– зазначили у МОЗ.
Омікрон зафіксували у 9 областях
В Україні випадки зараження Омікроном станом на 20 січня зафіксували у дев'ятьох областях:
- Київській;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Одеській;
- Полтавській;
- Тернопільській;
- Львівській;
- Івано-Франківській;
- Херсонській.
Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли – 3 799 382 людини;
- одужали – 3 571 782 громадяни;
- померли – 98 843 пацієнти.