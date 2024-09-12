Завод, який виготовляє "Сонцепьок": де розташований "Омськтрансмаш", на якому спалахнула пожежа

На російському заводі "Омськтрансмаш" 12 вересня спалахнула масштабна пожежа. Густий стовп диму від підприємства, де виробляють "Сонцепьок", видно за десятки метрів.

Сам завод розташований на околицях міста Омськ. Де "Омськтрансмаш" на карті та як далеко від України – показує на карті 24 Канал.

До теми У Росії горить завод "Омськтрансмаш": виготовляє "Сонцепьок" й іншу військову техніку

Де "Омськтрансмаш" на карті

Омський завод транспортного машинобудування ("Омськтрансмаш") – це російська машинобудівна компанія. У відкритих джерелах мовиться, що це підприємство – одна з найстаріших машинобудівних компаній в Сибірському регіоні, заснованої в 1896 році.

"Омськтрансмаш" займається виготовленням техніки військового призначення, а також працює над створенням дорожньо-будівельних машин, техніки нафтовидобувного комплексу, а також залізничної техніки. Підприємство опинилося під санкціями після початку повномасштабного вторгнення в Україну, оскільки там виготовляють військову техніку.

У ЗМІ раніше писали, що завод виготовляє САУ, ТОС "Сонцепьок" та іншу військову техніку. Окрім того, "Омськтрансмаш" – єдиний виробник модифікації танків Т-80, – Т-80БВМ.

"Омськтрансмаш" на карті

Завод розташований у промзоні Омська на півночі міста. Поруч біля підприємства – великий приватний сектор, школи та інша інфраструктура. До слова, "Омськтрансмаш" розташований за понад 2300 кілометрів від кордону з Україною.

Що стало причиною пожежі на заводі – невідомо. У ЗМІ пишуть, що зайнявся дах одного з цехів під час ремонту.