У російському Омську обвалилася стіна п’ятиповерхівки: знову постраждалих немає

У росії, в Омську впала стіна п'ятиповерхівки. Її обіцяли відремонтувати ще до кінця минулого року.

Російські ЗМІ пишуть, що навесні 2021 року у цьому ж будинку обвалилася цегляна кладка на одній із стін. Після цього влада зобов'язала відремонтувати будинок, однак в росіян свої плани, передає 24 канал.

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Окупанти кажуть, що потрібної суми не знайшли. Стверджують, що жоден підрядник не готовий братися за це замовлення. Також говорять, що руйнуватися стіна будинку почала через високу вологість, адже у тому крилі розташовані душові.

Стіна звалилась вщент, але "постраждалих немає"

На місці працюють рятувальники та медики. Журналісти пишуть, що є постраждалі, але їхній стан не уточнюють. Проте правоохоронні органи, у традиційному стилі, запевняють, мовляв, ніхто не постраждав.

Хоча відео, яке опублікували в мережі, змушує сумніватись в цій версії, оскільки стіна звалилась вщент.

Обвалена стіна будинку в Омську: дивіться відео

Евакуювали жителів

Повідомляють, що будинок побудували ще в середині 60-х років. Раніше там був гуртожиток, потім будинок зробили багатоквартирним.

Серед нових причин обвалення п'ятиповерхівки називають саме її старий стан. Евакуювали 40 людей.

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