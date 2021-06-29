На шляху до 1/4 фіналу: онлайн-трансляція матчу Україна – Швеція з Гаврищаками
29 червня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України зійдеться у футбольному поєдинку зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Матч відбудеться уже ввечері 29 червня.
За 9 років до цього, ці команди між собою грали на Євро-2012. І тоді перемогу здобула збірна України.
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Зараз же стартовий свисток арбітра пролунає на стадіоні "Хемпден Парк" у Глазго, що в Шотландії о 22:00. Переможець поєдинку у чвертьфіналі зіграє проти переможця пари Англія – Німеччина.
Автори та ведучі "Вєсті.UA" ТА "Вєсті Кремля" Юра та Ігор Гаврищаки обговорять шанси збірної України на вихід до 1/4 Євро-2020.
Пряма трансляція розпочнеться на ютуб-каналі о 20:30. Не пропустіть!
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