Народний депутат Василь Вірастюк дасть інтерв'ю 24 каналу

Василь Вірастюк 15 червня склав присягу народного депутата. Спортсмен балотувався від "Слуги народу" на довиборах на окрузі №87, що на Прикарпатті.

Втім деякі нардепи розкритикували це рішення. Мовляв, мандат мав отримати його опонент – Олександр Шевченко. Детальніше про це новоспечений депутат розповість в інтерв'ю 24 каналу.

Зверніть увагу Василь Вірастюк склав присягу народного депутата

Довибори до Верховної Ради на Івано-Франківщині пройшли 28 березня. Однак визнання офіційних результатів тривало майже 3 місяці.

19 травня Центральна виборча комісія визнала переможцем Василя Вірастюка. Однак Верховний суд скасував відповідний протокол. Втім ЦВК не погодилася з цим рішенням й подала відповідну апеляцію. І 5 червня Велика палата ВСУ задовольнила апеляційну скаргу.

Василь Вірастюк 18 червня о 20:00 відверто розповість про запеклу боротьбу з конкурентами на довиборах на 87 окрузі. А також поділиться подальшими планами, які збирається втілювати вже на посаді нардепа. Крім цього, прокоментує гучні події з Ради та важливі законопроєкти.

Під час прямого ефіру на ютуб-каналі 24 каналу ви зможете ставити свої запитання депутату і він обов'язково дасть на них відповідь. Не пропустіть!

Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться онлайн-трансляцію