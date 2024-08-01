З 1 серпня видаватимуть посвідчення водія нового зразка: що буде зі старими

З 1 серпня сервісні центри МВС будуть видавати оновлені бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Власне, вони матимуть додаткові елементи захисту.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик у прямому етері телеканалу "Київ24".

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Оновлені бланки водійських документів з додатковими елементами захисту

На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів,

– розповів Микола Рудик.

Начальник Головного сервісного центру МВС уточнив про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті: "Він містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. Після сканування QR-коду на екрані з'явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру – серія, номер документа та дані про транспортний засіб".

В Головному сервісі МВС наголосили, що всі видані раніше в сервісних центрах МВС документи залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися.

Проте, якщо в людини є бажання, то вона може звернутися до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Крім цього, Рудик розповів, що Головний сервісний центр МВС активно співпрацює з Кіберполіцією у протидії виготовленню фальшивих документів. "Моніторимо соціальні мережі, досить часто громадяни самостійно нам повідомляють про фейкові ресурси, які пропонують купити водійські документи. Тож усі виявлені посилання та оголошення про підроблені документи ми направляємо до Кіберполіції, яка відпрацьовує отримані дані", – додав він.

В Головному сервісному центрі МВС закликали усіх громадян не користуватись послугами шахраїв та не купувати фальшиві документи. Адже єдиний спосіб отримати посвідчення водія – скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, пройти практичну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.