Навчилися їх збивати власними силами, – військовий про оновлені російські дрони

Російська армія використовує у війні проти України різні типи дронів. Зокрема розвідувальні: "Орлан", Supercam, ZALA. З їх допомогою противник намагається збирати інформацію про розташування українських позицій та військових об'єктів, аби завдавати ударів.

Ще перебуваючи в повітрі ці безпілотники в режимі онлайн передають цілі. Про це в розмові з 24 Каналом розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, додавши, що потім починає працювати ворожа артилерія або ж росіяни скидають КАБи точно в ціль, яку їм вдалося виявити.

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ЗСУ вже ліквідували 17 розвіддронів противника

Як наголосив військовий, перед ЗСУ стояло пріоритетне завдання – знищувати ворожі літальні апарати, але не використовувати для цього дорогі ракети ППО.

Ми навчилися їх збивати власними силами, не буду казати якими, це секретна інформація. Нині вже орієнтовно 17 таких ворожих дронів ми знищили. А кожен такий безпілотник – це десятки збережених життів українській воїнів та ресурсів. Нам необхідно було позбавити противника можливості бачити нас на фронті,

– пояснив Маляревич.

Противник почав встановлювати додаткові камери заднього огляду на свої розвідувальні безпілотники, щоб захистити їх від українських зенітних FPV-дронів. Ця камера допомагає виявляти загрози з тилу та вжити заходів для уникнення атаки.

До слова. Експерт з авіації Костянтин Криволап припустив, що російська армія в якості розвіддронів почала застосовувати новий тип – "Гербери". Ворог застосовує їх для того, щоб визначити місця розташування українських ЗРК. Він також розповів, що Росія збільшила виробництво дронів, виробляючи значну кількість фюзеляжів, які передаються на російські заводи, де збираються безпілотники.