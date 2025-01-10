Окупанти тиснуть на Борову, Покровськ і Курщину: огляд боїв і оновлені карти ISW

Бойові дії в Україні та Росії тривають. Інститут вивчення війни відзначив активність російської армії на кількох напрямках.

Висновки американських аналітиків зі звіту ISW публікує 24 Канал. А також і нові карти зі змінами за 9 січня 2025 року.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 10 січня

Російські війська активізували наступальні операції в Курській області, і просунулися під час посиленого механізованого штурму на північний захід від Суджі 9 січня. Геолокаційні кадри свідчать, що вони захопили Леонідове та Олександрію. Українські війська просунулися на північний захід від Суджі, зокрема в західну Миколаївку.

області, і просунулися під час посиленого механізованого штурму на північний захід від Суджі 9 січня. Геолокаційні кадри свідчать, що вони захопили Леонідове та Олександрію. Українські війська просунулися на північний захід від Суджі, зокрема в західну Миколаївку. У Харківській області поблизу Стариці та Вовчанська росіяни продовжували наступати, але не просувалися. Так само на Куп'янському та Лиманському напрямках. Але вони просунулися на південний схід від Борової. Геолокаційні кадри показують, що це сталося на захід і північний захід від Макіївки.

Бойові дії в Україні та Росії за 9 січня / Карти ISW

9 січня російські війська продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується Часового Яру і Торецька.

напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Те саме стосується Часового Яру і Торецька. На Покровському напрямку російські війська мали просування. Геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти пройшли на схід від Ясенового, що на південь від Покровська .

. 9 січня російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Так само і біля Великої Новосілки, в західній частині Запорізької області та на Дніпровському напрямку.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися поблизу Борової, Покровська та в Курській області. Українські війська просунулися під Суджею.