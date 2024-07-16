Тим хто, оновив дані до 16 липня, можуть надсилати повістку на проходження ВЛК, – Генштаб

Усі військовозобов'язані громадяни України до 16 липня мали оновити свої дані у ТЦК. Тим, хто зробив це, можуть надіслати повістку на проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила підполковник юстиції Ірина Гарбуз. Водночас представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ наголосила, тим, хто не оновив дані, загрожує штраф, передає 24 Канал.

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Громадянам, які оновили дані, може прийти повістка на ВЛК

Ірина Гарбуз зазначила, що громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії.

До тих громадян, які не встигли оновити військово-облікові дані, можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами,

– підкреслила представниця Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ.

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До речі, після 16 липня повістки можуть надсилати Укрпоштою, зокрема, за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.