ООН має забезпечити коридор з Маріуполя, ми вже не просимо, а вимагаємо, – Верещук
ООН повинна забезпечити гуманітарний коридор з Маріуполя, який вже майже 2 місяці перебуває в облозі. Саме це питання треба порушити в Москві під час візиту генсека Антоніу Гутерріша.
Про це міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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На думку Верещук, найголовніше, що може зробити ООН, – це відкрити гуманітарний коридор.
Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому. Саме про це повинен говорити пан Гутерріш (в Росії – 24 канал),
– зазначила вона.
Міністерка наголосила, що на "Азовсталі" зараз перебуває:
- 1000 жінок і дітей,
- ще 500 поранених,
- та майже 50 осіб потребують негайної кваліфікованої допомоги.
Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував плани генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріша відвідати з мирними ініціативами Москву, а потім Київ. Він порадив генсеку ООН відвідати місця катувань перед візитом у Москву.
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