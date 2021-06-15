ООН підозрює Китай у насильному видаленні органів в ув'язнених

У представників етнічних та релігійних меншин, ув'язнених у Китаї, можуть примусово вилучати органи. Через це експерти ООН з прав людини б'ють на сполох.

Правозахисники запевнили, що отримали про це достовірну інформацію. Мовиться про уйгурів, тибетців, мусульман, і християн і представників руху Фалуньгун.

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Згідно з висновком експертів ООН, ув'язнених, які представляють ці меншини, на відміну від інших змушують здавати аналіз крові та проходити обстеження органів.

Результати обстежень реєструють у відповідних базах даних. Водночас рідним загиблих в'язнів часто не дозволяють забирати тіла.

"Ми стурбовані повідомленнями про дискримінаційне ставлення до ув'язнених або затриманих за ознакою етнічної приналежності, релігії або переконань", – додали в ООН.

Згідно з отриманою експертами інформацією, найчастіше в ув'язнених вилучають серце, нирки, печінку, рогівку, рідше – частину печінки.

У такій формі торгівлі людьми нібито беруть участь фахівці сектору охорони здоров'я, зокрема – хірурги, анестезіологи та інші медичні фахівці.

ООН закликає Китай відреагувати

Експерти з прав людини вже порушували це питання перед урядом Китаю раніше, а саме у 2006 – 2007 роках. Проте тоді влада країни не надала про це ніякої інформації.

Тепер в ООН знову закликають Китай негайно відреагувати на звинувачення та дозволити незалежний моніторинг з боку міжнародних правозахисних організацій.