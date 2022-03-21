В ООН підтвердили 902 вбивства російськими окупантами мирних українців
Джерело:ООН
Від початку російського вторгнення в Україну, що відбувся у ніч проти 24 лютого, і до 19 березня управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 902 жертви серед цивільного населення. Водночас ще 1459 людей були поранені.
За даними ООН, через російську агресію з життям попрощалися щонайменше 39 дітей. Однак Україна нарахувала значно більше жертв серед неповнолітніх.
Важливо Через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей
Тим часом на окупованих Росією територіях Донбасу жертвами війни стали 236 людей, серед яких:
- 53 загиблих,
- 183 поранених.
В інших регіонах України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду на момент загибелі, 654 загиблих і 715 поранених.
Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що фактичні цифри значно вищі, особливо на території, що контролюється урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження.
Які дані озвучує Україна
В Офісі Генпрокурора повідомили, що через збройну агресію Росії в Україні загинуло вже 115 дітей. Ще 140 – поранені. Найбільше постраждалих на Київщині. Там внаслідок нелюдських дій російських окупантів травмувалися 58 дітей.
За даними Офісу Генпрокурора:
- у Харківській області постраждали 36 дітей;
- у Донецькій – 29 дітей;
- у Чернігівській – 30 дітей;
- у Миколаївський – 22 дітей;
- у Житомирській – 15 дітей;
- у Сумській – 14 дітей;
- у Херсонській – 14 дітей.
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