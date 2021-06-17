ООН попереджає про наступну пандемію: чого вона стосуватиметься

ООН заявила, що посуха може стати наступною пандемією, яка може конкурувати COVID-19. В організації розповіли, що посуха призвела до збитків у понад 100 мільярдів доларів.

Мовиться, що ці мільярдні збитки підрахували протягом 1998 – 2017 років. Однак ці цифри вважають недооціненими.

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В ООН назвали посуху – ймовірною подальшою пандемією

На брифінгу Мамі Мізуторі, спецпредставник ООН з питань зменшення ризику катастроф заявила, що посуха може побічно вплинути на країни, які насправді її не переживають. Це може трапитись через брак продовольства та зростання цін на нього.

Посуха спричинила економічні збитки щонайменше на 124 мільярди доларів і торкнулася понад 1,5 мільярда людей в період з 1998 по 2017 роки,

– мовиться у повідомленні ООН.

Ба більше, в Організації Об'єднаних Націй розповіли, що ці цифри "є, швидше за все, валовими заниженими оцінками". В повідомленні ООН також мовиться, що:

глобальне потепління посилило посуху на півдні Європи та в Західній Африці;

через це кількість жертв може "різко зростати";

у цьому столітті орієнтовно 130 країн можуть зіткнутись з великим ризиком посухи;

ще 23 країни можуть зіткнутись з браком питної води через приріст населення.

Посуха на межі перетворитися на наступну пандемію, і немає вакцини для її лікування,

– повідомила Мамі Мізуторі.

В ООН також розповіли, що орієнтовно 700 мільйонів людей ризикують бути переміщеними до 2030 року через посуху.