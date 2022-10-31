ООН та Туреччина погодили проходження суден зерновим коридором на 31 жовтня
Джерело:Міністерство інфраструктури України
ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Наразі вони ведуть перемовини з делегацією Росії.
Представники ООН та Туреччини продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи". Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Зверніть увагу Україна призупиняє експорт зерна через блокування Росією зернового коридору
ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором
Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру, представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден.
Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Росії було поінформовано,
– заявили у Мінінфраструктури.
Так, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" 31 жовтня вийшли 12 суден з 354,5 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду.
Зауважимо, що це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.
Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.
ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором / фото Мінінфраструктури
Росія зупинила "зернову угоду"
- Зранку 29 жовтня у бухті в окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Внаслідок цього російські кораблі зазнали пошкоджень.
- У Росії одразу звинуватили в усьому Україну й нібито знайшли "докази". У підсумку Кремль заявив, що зупиняє дію "зернової угоди". Через це 30 жовтня рух зерновозів був заблокований.