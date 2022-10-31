ООН та Туреччина погодили проходження суден зерновим коридором на 31 жовтня

ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Наразі вони ведуть перемовини з делегацією Росії.

Представники ООН та Туреччини продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "Зернової ініціативи". Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

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ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором

Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру, представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден.

Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Росії було поінформовано,

– заявили у Мінінфраструктури.

Так, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" 31 жовтня вийшли 12 суден з 354,5 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду.

Зауважимо, що це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН.

Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії.



ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором / фото Мінінфраструктури

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