ООН відкрила офіс у Києві та запропонувала Україні й Росії переговори

В Організації Об'єднаних Націй повідомили, що вже відновили роботу в Києві. Також ООН запропонувала провести зустріч України та Росії.

На цій зустрічі пропонують обговорити гуманітарні питання. Про це на брифінгу заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє 24 канал.

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Ми запропонували представникам Росії та України зустрітися під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань, особливо їхньої військової складової, можливо, перемир'я, його моніторингу, безпечних коридорів,

– сказав Гріффітс.

Політик розповів, що цього тижня матиме робочу поїздку до Туреччини. Там він обговорить "деякі ідеї" з президентом Реджепом Ердоганом.

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