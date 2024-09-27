В ООН не вистачає грошей на допомогу українцям цієї зими

Організація Об'єднаних Націй не має достатньо грошей, які необхідні для допомоги українцям цієї зими.

Про це повідомила представниця агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Кароліна Ліндхольм Біллінг, повідомляє Суспільне.

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ООН не має достатньо грошей на допомогу українцям цієї зими

Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року,

– зазначила посадовиця.

За її словами, наразі УВКБ ООН має лише 47% коштів, необхідних для допомоги мільйонам українців, переміщених або постраждалих від війни. Минулого року в цей час ця програма була профінансована на 70%.

Вона вказала, що зараз в Україні близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО), проте обстріли інфраструктури та активізація російських військ спричиняють нові переміщення населення.

Біллінг зазначила, що майже 99 тисяч людей, наприклад, евакуювалися або покинули прифронтові села в Донецькій області з 1 серпня.

Вона додала, що УВКБ ООН співпрацює з українськими організаціями, щоб забезпечити підтримку внутрішньо переміщеним особам та надати допомогу найбільш вразливим групам населення, зокрема перед настанням зими. Близько 650 000 людей отримують цю допомогу.