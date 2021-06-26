В ООС назвали ім'я героя, який отримав смертельне поранення на Донбасі: фото

Внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі 26 червня обірвалося життя старшого солдата Андрія Гонара. Чоловік був родом з Кривого Рогу.

Боєць був також старшим водієм мотопіхотної роти. Він отримав смертельне поранення поблизу населеного пункту Піски.

Важливо Окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого бійця

Окупанти відкрили вогонь по позиціях наших захисників ще із самого ранку 26 червня. Ворог гатив з мінометів великого калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу Пісків Андрій Гонар отримав осколкове поранення, що було несумісне із життям.

З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима. Військовий служив в бригаді з червня 2019 року. 26 червня він відійшов до війська небесного і залишиться в нашій пам'яті навічно,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

Як минула доба на Донбасі