ОП розгорнув "битву" за Київ в той час, як тривають важкі бої за Бахмут, – ЗМІ

Конфлікт між Офісом Президента та мером Києва Віталієм Кличком щодо пунктів обігріву стався через бажання ОП позбавити Кличка впливу на столицю.

Про це пише "Українська правда", зазначаючи, що колишнього очільника КМВА Миколу Жернова могли зняти за те, що він "недостатньо перебирав повноту влади у Кличка".

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У публікації видання сказано, що протистояння ОП і Кличка на фоні "пунктів незламності" – продовження старого політичного конфлікту за владу у столиці.

Ще за часів першого очільника президентської адміністрації Зеленського Андрія Богдана ОП намагався якщо не збити Кличка з ключової мерської посади, то хоча б суттєво "мінуснути" його повноваження. І час від часу ці спроби повторювалися,

– йдеться у матеріалі.

Тут додають, що новий, до того ж публічний, виток конфлікту між Офісом президента та Кличком – найпряміша ознака того, що навіть у часи великої й виснажливої війни політичне протистояння триває.

Паралельно з важкими боями за Бахмут точиться й передчасна "битва" за вплив на Київ. І перший крок у ній робить Офіс президента,

– пише "Українська правда".

Видання зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення у Києві була створена "паралельна до Кличка" військова адміністрація, яка мала перебрати на себе частину владних повноважень. Перший очільник КМВА Микола Жернов, за затвердженою Валерієм Залужним структурою КМВА, на час війни мав ширші повноваження в місті, ніж мер. Але небажання Жернова вступати в політичні свари могло стати причиною його відставки, пишуть автори статті.

Сам Жернов у приватних розмовах завжди підкреслював, що він військовий і влазити у жодні політичні конфлікти, зокрема з чинним мером, не збирається. Що, власне, і могло стати причиною його відставки. Як припускає наближене до КМВА джерело, ОП зняв Жернова за те, що він недостатньо перебирав повноту влади у Кличка,

– зазначається у матеріалі.

Ще один "наступ" на Кличка з боку ОП – призначення новим очільником КМВА Сергія Попко, який є протеже керівника ОП Андрія Єрмака. Він має забрати частину повноважень мера.

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