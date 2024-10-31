На другому Саміті миру 3 пункти Формули стануть основою документа, який готує Україна, – ОП
Триває підготовка до другого Саміту миру. 30 листопада в Офісі Президента привідкрили, що буде на цьому заході.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі телемарафону заявив, що держава представить план, який налічує три пункти. Більше деталей він не навів.
До теми Після трьох років важко битись, тому ми працюємо на переговори, – Єрмак
Що буде на Другому саміті миру
Підготовка до другого Саміту миру – це, мабуть, тема для окремої розмови. Так, Україна готує план за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб представити його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального Півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою,
– сказав речник президента.
Згодом у коментарі 24 Каналу Никифоров уточнив: ішлося про три пункти Формули миру, розглянуті на інавгураційному саміті у Швейцарії –продовольча безпека, енергетична безпека та обмін.
"Підтримані сотнею держав та організацій, вони стануть основою документа, який Україна готує на Другий саміт миру. Але окрім цього з серпня тривають тематичні конференції по інших елементах Формули миру. За їхніми результатами до підсумкового документа можуть увійти інші пункти Формули", – сказав речник.
Наразі не зрозуміло, коли саме відбудеться другий саміт. Раніше мовилося, що в листопаді буде готовий фінальний документ до нього.
А кілька днів тому Зеленський заявив: було би добре, якби другий Саміт миру провели в Індії.