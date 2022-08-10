росію слід ізолювати від світу: в ОП назвали ціль нового пакету санкцій ЄС

Однією з ключових цілей нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росію повинна бути заборона на видачу шенгенських віз.

Жителі СРСР звикли жити за завісою

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що "справжній житель Радянського союзу повинен бути ізольованим".

Увага Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

Справжній житель СРСР має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам – це одна з пріоритетних цілей нового пакету санкцій ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий Радянський Союз у їхніх кордонах,

– написав він.

В росії теж обговорюють можливу заборону

Російські ЗМІ уже розносять, що в Євросоюзі уже йдеться обговорення нового пакету санкцій проти Росії, яким планують заборонити видачу шенгенських віз росіянам.

Мова про те, що пропозицію внесли "деякі країни до ЄС", але які саме не уточнюється. Водночас ЗМІ подають нібито позицію Німеччини.

"Уряд Німеччини тепер має провести дискусії щодо нього між членами кабінету і всередині ЄС. Ці дискусії не завершені, тому я не можу повідомити про проміжні результати", – цитують видання Хебештрайта.

Країни ЄС розуміють необхідність обмежень

Ідею заборони видачі віз росіянами підтримала прем'єрка Естонії Кая Каллас, яка вважає, що поїздки до Європи — це привілей, а не право людини. Також із пропозицією обмежити видачу віз громадянам росії неодноразово виступала Польща.

У відповідь на військову агресію росії в Україні санкції запровадили низка країн:

Латвія, Литва, Чехія та Естонія вже призупинили видачу віз росіянам.

Данія та Нідерланди не видають короткострокові візи.

Деякі фінські депутати виступають за аналогічні обмеження, і влада Фінляндії вже розглядає цей крок.

Німеччина, навпаки, хоче спростити в'їзд російським правозахисникам, активістам та журналістам.

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Євросоюз затвердив новий – вже сьомий пакет санкцій проти росії. У Єврокомісії сподіваються, що це пошле потужний сигнал москві, що Європа тиснутиме стільки, скільки потрібно. Серед обмежень – ембарго на російське золото. Також будуть заморожені активи російського "Сбербанку". Значно посилять і персональні обмеження – у перелік потрапили понад 50 росіян.