Опади ненадовго відходять: коли припиняться дощі в Україні, і як скоро повернуться
- Протягом 16 – 17 жовтня в Україні не очікуються опади, а температура буде від 9 до 15 градусів вдень.
- Але вже невдовзі в частині областей прогнозуються помірні дощі, а ще пізніше можливий мокрий сніг.
Дощова погода на короткий проміжок часу покине межі України. Так, згідно з даними синоптиків, в період з 16 по 17 жовтня опадів очікувати не варто.
Різких перепадів температур у ці дні також не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Дивіться також Синоптик пояснив, чому в Україну повернулися заморозки, і що очікувати в денні години
Коли в Україні не буде дощів?
Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода в Україні протягом 16 – 17 жовтня буде хмарною з проясненнями. Опадів у ці дні синоптики не прогнозують, сильних перепадів температурних показників теж не очікується.
Протягом 16 жовтня температура повітря вдень буде від 9 до 13 градусів тепла, залежно від регіону. Водночас уночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 градусів тепла до мінімального 1 градусу морозу.
Впродовж 17 жовтня стане трохи тепліше, температура повітря вдень коливатиметься у діапазоні від 11 до 15 градусів тепла. Уночі вона буде у діапазоні від 6 до 2 градусів тепла, "мінусових" показників не буде.
Але вже на вихідних, згідно з попереднім прогнозом, в Україну повернуться опади. Так, 18 жовтня, у частині областей очікуються помірні дощі. Вже наступного дня, 19 жовтня, він супроводжуватиметься мокрим снігом.
Чи будуть сильні дощі у жовтні?
Синоптикиня Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що у жовтні місячна кількість опадів очікується на рівні 31 – 77 міліметрів, у Карпатах і горах Криму – 51 – 101 міліметр, що приблизно в межах норми.
Зараз Україна перебуває у фазі, коли атмосферні приносять вологу. З погляду аграріїв, це не є погано, оскільки ще з літа в нас тривала посуха, зокрема на Півдні. І зараз, після цих дощів, це хоч трошечки зміниться.
Стосовно затяжних дощів, жовтень це перехідний місяць, тому усе залежить від синоптичних процесів в цьому сезоні. Бувають і навпаки посушливі, але частіше за все у жовтні погода здебільшого волога.