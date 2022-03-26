"Опади у вигляді "Граду" – подарунок від окупантів на Чернігівщині
Вже понад місяць триває повномасштабна війна Росії проти України. Чарівне місто Чернігів, що на півночі України, незламно бореться за незалежність. За це окупанти вирішили нагородити мирних жителів "опадами" у вигляді "Граду".
Про це повідомляє Міністерство оборони України, спираючись на інформацію від Оперативного командування "Північ".
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Такі "опади" у вигляді "Граду" дарують мешканцям Чернігова російсько-окупаційні війська,
– зазначено у повідомленні.
Головна мета найманців Кремля – викликати у людей негатив до українських військових. Саме тому вони вдаються до обстрілів мирного населення України, а також до бомбардування цивільних об'єктів.
Та ці спроби марні. Адже українці знають, що ми стоятимемо за них до останнього подиху та визволимо всі міста, які намагаються захопити вороги,
– наголосили в Оперативному командуванні "Північ".
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