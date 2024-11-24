Через мобілізацію не вистачає кадрів: у Кривому Розі виникли серйозні проблеми з подачею тепла

У Кривому Розі складна ситуація з подачею тепла. Зокрема, вона виникла через мобілізацію, адже не вистачає кваліфікованих кадрів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на АТ "Криворізька теплоцентраль".

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У Кривому Розі виникли серйозні проблеми з подачею тепла

Через аварії на теплових мережах, які відбуваються щодня, деякі споживачі міста залишаються без тепла.

Відповідно до плану реагування на надзвичайну ситуацію, яка склалася в місті з опалювальним сезоном, Криворізька ТЦ має закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня 2024 року.

Проте наразі ситуація залишається складною. Вона виникла внаслідок декількох факторів, одним з яких є мобілізація.

Через мобілізаційні заходи підприємству не вистачає кваліфікованих кадрів, кадровий голод відчули і підрядні організації, які були залучені до ремонтної кампанії,

– ідеться в повідомленні.

Там також назвали ще кілька пунктів, внаслідок чого виникла складна ситуація.