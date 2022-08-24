Як Миколаївщина готується до опалювального сезону за умов можливих атак росіян

В Україні продовжують підготовку до опалювального сезону 2022 – 2023. Розповідаємо, що для цього наразі роблять на Миколаївщині. У регіоні, який щоденно потерпає від ворожих атак.

Про підготовку до опалювального сезону на Миколаївщині розповів глава ОВА Віталій Кім під час пресбрифінгу. Він зауважив, що в регіоні готуються до можливих зривів подачі тепла росіянами.

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Готуються у максимальному темпі

Як зазначив Віталій Кім, до опалювального сезону на Миколаївщині готуються два місяці поспіль. І роблять це у максимальному темпі, щоб встигнути забезпечити теплом мешканців регіону.

Ми формуємо запаси й очікуємо від ворога всіляких терористичних актів під початок сезону. Намагаємося бути готовими,

– наголосив Кім.

Водночас він додав, що ніхто не може бути застрахованим від форс-мажорних ситуацій. Але станом на зараз у регіоні все йде згідно з графіком. Тож опалювальний сезон на Миколаївщині повинен початися вчасно.

Наскільки готові до опалювального сезону в Україні

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей. Усі вони обговорили підготовку до опалювального сезону 2022 – 2023 року.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що наразі в нашій державі працюють над скороченням споживання енергоресурсів. Щоб втілити цей задум у життя, використовують всі наявні способи.

Так, теплогенеруючі підприємства починають переводити на альтернативні джерела енергії. А ще працюють над побутовим утепленням і реалізацією програм, запущених Фондом енергоефективності.

Загалом підготовка країни до опалювального сезону йде за планом. Чернишов озвучив під час наради такі цифри:

готовність об'єктів житлового фонду – 72%;

готовність теплових мереж – 74%.

Крім того, бригади продовжують активно займатися ремонтом інфраструктури. Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав чимало ударів саме по цих цілях.

В уряді не виключають, що на початку опалювального сезону таких атак буде ще більше. Адже ворог намагатиметься усіма можливими способами змусити Київ сісти за стіл переговорів.

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