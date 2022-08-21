Якщо будуть ураження ракетами – треба вижити, – Садовий розповів, як Львів готується до зими

За словами міського голови Андрія Садового, у Львові ніколи не було проблем з опалювальним сезоном. Однак цьогоріч через повномасштабну війну все може бути інакше.

Про це Садовий розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що Львів досить спокійно входив в опалювальний сезон протягом останніх 16 років.

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Садовий зауважив, що наразі у Львові всі системи працюють, а ТЕЦ – готові до опалювального сезону.

"Але маємо приклад, коли буквально 3 місяці тому російські ракети вдарили по 3 підстанціях, і в нас з'явилися проблеми в 3 районах міста Львова. Але ми перед тим вибудували альтернативну систему електропостачання для водоканалу, і львів'яни не відчули цієї біди", – додав міський голова.

За словами мера, він зараз ставить службам задачу визначити перелік дій на випадок ймовірного удару російських ракет по ТЕЦ чи підстанціях.

Так, є запаси газу. В Україні – власна електроенергія. Але якщо будуть ураження, то треба просто вижити. Тому я пригадую розмову з Ніно Катамадзе, яка приїжджала до Львова. Вони в Грузії буквально пів року жили без світла і тепла. Вони вирубали всі парки й сквери,

– розповів Садовий.

Тому у Львові, щоб не вирубувати дерева, вирішили закупити тисячі тонн дров. Адже в кожному будинку міста повинні бути пункти обігріву з буржуйками.

"Ми маємо ще зараз час для того, щоб все це облаштувати. Також закуповуємо вугілля", – додав міський голова.

За його словами, важливо, щоб в кожної родини вдома були:

сухий спирт,

тепла білизна,

ліхтарики на батарейках.

"Тобто, щоб ми утеплили свої помешкання. Ми повинні готуватися до найскладніших періодів. Дай Боже, якщо цього не станеться. Але береженого Бог береже", – підсумував Садовий.

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