Українцям взимку "прикрутять" батареї: що потрібно робити сьогодні, щоб не мерзнути потім

На тлі війни росії проти України взимку в квартирах українців може відчутно похолодати. Кабмін планує "прикрутити" батареї на 2 градуси.

Українцям взимку "прикрутять" батареї

Це зроблять з метою економії газу. Розповідаємо, до чого готуватися цієї зими та, що яких дій слід вжити, щоб не мерзнути у своїх домівках.

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Тож, якщо зараз у квартирі не повинно бути нижче 18 градусів, а для кутових кімнат – 20, то за новими правилами норму зменшать до 16 та 18 градусів відповідно.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповідає, що це пропонують вже не вперше, але цього року є реальні підстави для запровадження. За його словами, навіть політики ЄС просять своїх громадян знизити в опалювальний сезон температуру у квартирах. Це слід зробити для того, щоб відмовитись від російського газу та висловити підтримку Україні.

Кабмін теж хоче піти на такий крок, і це допоможе державі заощадити десятки та сотні мільйонів кубометрів газу за опалювальний сезон. До того ж, коли ціна кубометра стрімко зростає як в Україні, так і у світі, така економія може дозволити значно заощадити.

Що потрібно зробити

Проблема таких нововведень полягає в тому, що торік, навіть за високих нормативів, температура повітря в деяких квартирах ледь сягала 18 градусів. Якщо знизити температуру теплоносія, а ситуацію з будинками залишити як є, то в окремих хрущовках температура може опуститись і до 14 градусів. Тоді почнеться пліснява і надмірне використання електроприладів.

Холодна зима завжди супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Водночас електромережі на це не розраховані, тому у результаті – замикання, спалахи та пожежі.

Тому вже зараз у старих будинках необхідно:

звернутися до компанії, що управляє, для того, щоб електрик обстежив стан електропроводки в будинку;

замінити, відрегулювати чи утеплити вікна;

за потреби поміняти склопакет, краще зробити це зараз, оскільки з настанням холодів ці послуги подорожчають;

замінити всі вікна у під'їзді, утеплити вхідні двері – це дозволить зберегти температуру в будинку.

Проте справді вплинути на ситуацію може комплексна енергомодернізація. Для цього необхідно створити ОСББ, крім того, доведеться подавати заявку на грант, або брати пільговий кредит.

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